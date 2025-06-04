5,8’lik korku ölüm getirdi

Deprem kendini bu kez Akdeniz’de hatırlattı. Muğla Marmaris açıklarında önceki gece 02.17’de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan ve Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki deprem 67,91 kilometre derinlikte meydana geldi. İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntıda vatandaşlar paniğe kapıldı. Panik ve yüksekten atlama sonucu 75 kişi etkilendi. Fethiye’de panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü ise hayatını kaybetti.





YIKIM YOK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışması yaptığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Panik ve yüksekten atlama sonucu 75 vatandaşımızdan 61 kişinin tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. 6 vatandaşımızın hastaneye yatışı yapılmış, 2 vatandaşımızın acil serviste müşahedeleri devam etmektedir.”





AFRANUR HAYATINI KAYBETTI

Depremde Çamköy Mahallesi Sarıosmanoğlu Caddesi'ndeki evinde panikatak geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi Afranur Günlü için cenaze töreni düzenlendi. Günlü'nün naaşı, Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Günlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.





BİRKAÇ YAPIDA ÇATLAKLAR VAR

Cenazenin ardından açıklama yapan Akbıyık, depremde 75 vatandaşın yaralandığını belirterek, “Biri ağır yaralı olmak üzere toplam dört vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Yapılarda bir yıkım söz konusu değil, sadece birkaç yapıda çatlaklar var” dedi.

Öte yandan, depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı caddelerde yürüyüş yaparken bir kısmı günübirlik turlara katılarak denize açıldı. Esnaf da iş yerlerinde müşterilerini ağırlıyor.





EGE DE SALLANDI

Ege Denizi'nde de dün saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta olan depremin, 5,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



