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Bakan Göktaş'tan Akdeniz'de 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama: Destek için sahadayız

Bakan Göktaş'tan Akdeniz'de 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama: Destek için sahadayız

12:073/06/2025, الثلاثاء
AA
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Bakan Göktaş'tan Akdeniz'de 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan Akdeniz'de 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak, başta Afranur kızımızın ailesi olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmak üzere sahadayız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden evladımız Afranur Günlü'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bakanlık olarak, başta Afranur kızımızın ailesi olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmak üzere sahadayız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."




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