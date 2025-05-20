İstanbul'un en merkezi noktalarından Şişli'de Bahar Aksu isimli kadının güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Aksu'yu öldüren eski eşi Rüstem Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezası istedi.





NE OLMUŞTU?





Olay kentin en kalabalık noktalarından biri olan Şişli'de yaşanmıştı. Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti. Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı tutuklanmıştı.





Şişli'de güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'nun katil zanlısı Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu. Savcılık, Elibol'un ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul'un en merkezi noktalarından Şişli'de Bahar Aksu isimli kadının güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.





Savcılık, Aksu'yu öldüren eski eşi Rüstem Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezası istedi.









KATİL RÜSTEM ELİBOL'UN İFADESİ





Bahar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada saldırgan Rüstem Elibol gözaltında tutulduğu emniyette ifade vermişti.





"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini anlatmıştı.





Cinayetten önceki cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini söylemişti.





Elibol ve beraberindekilerin yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.





Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." demişti.







