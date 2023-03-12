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Bolu'da deprem meydana geldi

Bolu'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17:03 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7.14 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.


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#Deprem
1 saat önce
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Bolu'da deprem meydana geldi
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