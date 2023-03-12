|
Reklam
Reklam
Gündem

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

13:41 . 12/03/2023 الأحد
IHA
Düziçi'nde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Düziçi'nde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.14’te merkez üssü Düziçi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı olarak değerlendirilen ve 7 kilometre derinlikte oluşan deprem, il ve ilçelerde hissedildi. Kısa süren sarsıntı, Düziçi’ne bağlı Yazlamazlı köyünde tedirginliğe yol açtı. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar dışarı çıkarken, sarsıntıyı kuvvetli hissettikleri için korktuklarını ifade etti.

Balkonda oturduğu sırada depreme yakalanan Ali Cücük ise, "Alttan geldi, vurdu gitti. Saniyeler sürmedi ama çok güçlüydü. Merkez üssü burası olduğunu tahmin ettik, doğru çıktı. Balkondaydık, hemen aşağı indik" dedi.Şiddetli bir sallantı hissettiklerini aktaran Ali Efe İslah da balkonda oturduklarını, depremle birlikte panikle aşağı indiklerini söyledi.


#Osmaniye
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu
Ghezzal'dan kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti
Kanser hastası Vali Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor: Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar her geçen gün büyüyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.