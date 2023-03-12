Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu

AFAD’dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.14’te merkez üssü Düziçi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı olarak değerlendirilen ve 7 kilometre derinlikte oluşan deprem, il ve ilçelerde hissedildi. Kısa süren sarsıntı, Düziçi’ne bağlı Yazlamazlı köyünde tedirginliğe yol açtı. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar dışarı çıkarken, sarsıntıyı kuvvetli hissettikleri için korktuklarını ifade etti.