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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da deprem üstüne deprem oldu

Malatya'da deprem üstüne deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesi bu kez 4.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Pütürge’de 4.4 ile 1.7 arasında 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Pütürge’deki 5,2’lik depremde 6 ev ağır hasar aldı.
Pütürge’deki 5,2’lik depremde 6 ev ağır hasar aldı.

Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30’da 4.4 ile kendini gösterdi. Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.

Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem anında toz bulutu oluştu
OYNAT 00:46
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem anında toz bulutu oluştu
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.


Pütürge'de 20 artçı deprem

Bu arada, saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00’a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.


Malatya'da korkutan görüntü: Deprem anında toz bulutu oluştu
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Malatya'da korkutan görüntü: Deprem anında toz bulutu oluştu
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