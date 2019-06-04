Lice'de terör operasyonu: 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.
Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LqhWwLiW3D
Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LqhWwLiW3D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 Haziran 2019