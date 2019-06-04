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DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır Lice'de 5 terörist öldürüldü

Lice'de terör operasyonu: 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon bilgisi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.
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