Edirne’de 11 adrese uyuşturucu baskını

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik eğitimli polis köpeği didik didik aradı

Günlük bakımı ve eğitimi büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu narkotik eğitimli polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyon gerçekleştirilen evler ve şüpheli araçlar didik didik arandı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve captagon, 915,31 gram skunk, 166,77 gram metamfetamin, 2,57 gram bonzai uyuşturucu maddeleriyle, uyuşturucudan elde edilen 40 bin 545 TL ve 170 Euro ele geçirildi.

FOTOĞRAF 10 Kaza, saat 22.15 sıralarında Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gökmen Erata idaresindeki 34 DSN 270 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası alkollü olduğu öne sürülen sürücü ile diğer araç sahipleri arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Sürücü, yapılan alkol muayenesi sonucu 1.21 promil alkollü çıktı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan, kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı Alkollü sürücü dört araca çarptı: Kaza sonrası kavgayı polis engelledi İstanbul Maltepe'de kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası taraflar arasındaki kavgayı polis güçlükle engelledi.

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