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ANKARA

Aşırı yağış nedeniyle Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara ve çevre illerde etkisini sürdüren aşırı yağış nedeniyle Ankara-İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi: Aşırı yağışlar Ankara-İstanbul-Konya YHT seferlerini iptal ettirdi | TCDD duyurdu: Ankara- İstanbul- Konya seferleri ertelendi mi?
Yoğun yağış nedeniyle zarar gören YHT hattı.

Ankara ve komşu illerde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, tren yolu hattına zarar verdi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan YHT hattında yağış nedeniyle menfezler taştı, tren yolu çamur ve su birikintisi altında kaldı.

Bunun üzerine tren seferleri iptal edildi. TCDD ekipleri, hattı tekrar kullanıma açmak için bölgede bakım ve onarım çalışmasına başladı.

TCDD'den açıklama

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara- İstanbul- Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak."

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Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti. Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı su birikintisi dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı. Bulvarda bulunan yaya alt geçidi ve araç yolu ile Hüseyin Kahya Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

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