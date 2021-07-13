Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi: Terör suçlarına ek gözaltı süresi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Torba kanun teklifinin içeriği

Kabul edilen teklif, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeriyor.

Böylece, terör suçlarına ek gözaltı süresi uygulaması ile kamudan uzaklaştırma tedbirleri 3 yıl uzatılacak. Bazı kurumların personeli ek ödeme alacak.

3 yıl uzatılacak bir başka tedbir ise kamuda görevden uzaklaştırma olacak. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Güvenlik korucularına maaş düzenlemesi

Teklife göre korucuların maaşları asgari ücretin altında olmayacak.

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Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere eğitim alanlar da yardımcı personel olarak çalışabilecek.

TİTCK çalışanlarına döner sermaye ödemesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek. Çek cezalarında ise erteleme uzatılacak, kapsamı genişleyecek.

Rekabet Kurulu ile ilgili önemli değişiklik

Yeni düzenleme ile Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri görevden ayrıldıktan itibaren 2 yıl boyunca soruşturmalarını yürüttükleri sektörde faaliyet gösteren bir şirkette görev alamayacak.

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Salgın nedeniyle ertelenen kooperatif genel kurullarının da ekim ayı sonuna kadar yapılabilmesi sağlanacak.

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