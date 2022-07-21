İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.
İzmir'in 2 ilçesinde de otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor
Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Ekipler, 1 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahaleye başladı.
Narlıdere ilçesinde de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.