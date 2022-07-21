Gündem İzmirde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İZMİR

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ve Aliağa ve Narlıdere ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberi... İzmirde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.

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İzmir'in 2 ilçesinde de otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor


Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 1 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahaleye başladı.

Narlıdere ilçesinde de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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