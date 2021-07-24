Suriye sınırında alçak saldırı: İki şehit iki yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda iki asker şehit olurken, iki asker de yaralandı.
Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
"Terör mevzilerine cezalandırma atışları sürmektedir"
Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedeflerinin belirlenerek derhal ateş altına alındığının vurgulandığı açıklamada, "Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadeleri yer aldı.