Suriye sınırında alçak saldırı: İki şehit iki yaralı Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda iki askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2021, 23:37 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2021, 00:02 Yeni Şafak