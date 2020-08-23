Son dakika haberleri: Çakarlı maganda yakalandı Çakarlı maganda yakalandı Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan çakarlı maganda, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmış ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 18:11 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 18:34 DHA