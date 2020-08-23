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İSTANBUL

Son dakika haberleri: Çakarlı maganda yakalandı

Çakarlı maganda yakalandı

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan çakarlı maganda, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmış ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Enes U.
Muhammed Enes U.

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Avcılar'da yakalandı.

Önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı.

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Saldırganın minibüsü, emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi

  • Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi.Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Avcılar'da yakalandı

  • Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muhammed Enes U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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