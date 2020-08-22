Çakarlı maganda suç makinesi çıktı: Yol kesip adam yaralamıştı

İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

30 bin lirasını da çaldı

Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındnan açıklama yapıldı. "06 GE 6303 plaka sayılı araç sürücüsü Dadaş ARAS (28) ile 34 PML 55 plaka sayılı siyah renkli ön camında çakar tertibatı olan Mercedes Vito marka araç sürücülerinin yol verme konusundan dolayı tartıştığı, akabinde isminin Muhammet Enes UYSAL (20) olduğu tespit edilen şahsın Dadaş ARAS’ı kesici alet ile yaralayarak olay yerinden firar ettiği tespit edilmiştir." denildi.

Yaralanan Ahmet Dadaş

Yaralanan sürücü Dadaş Aras ifadesinde; 34 PML 55 plaka sayılı araç içerisinde bulunan bir şahsın belinden çıkardığı bıçak ile kendisini yaraladığı ve aracından anahtar, ruhsat ve 30.000 TL parayı alarak olay yerinden kaçtığını beyan edildi.

OYNAT 00:59 Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yaralama suçunda altı kaydı varmış

Yapılan EKİP sorgusunda; şüpheli Muhammet Enes UYSAL’ın geçmiş tarihlerde “kasten yaralama”, “6136sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Müşteki Dadaş ARAS, tedavi edilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılmış olup hayati tehlikesinin olduğu, olay sonrası aracını bırakarak firar eden şüpheli Muhammet Enes UYSAL’ın tekstil üzerine işletmesi bulunan babası Bahadır UYSAL ile görüşüldüğü ve babasının şahsa ulaştığı anda emniyet birimlerine bilgi vereceğini ifade ettiği bilgileri alınmıştır. Şüpheli şahsı yakalama çalışmaları ile tahkikat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilmektedir.

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Öte yandan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.