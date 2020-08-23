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Gündem Çakarlı eşkıya minibüsünü satışa çıkarmış Yol kesip, adam bıçaklamıştı
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Çakarlı eşkıya minibüsünü satışa çıkarmış: Yol kesip, adam bıçaklamıştı

İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip, şoför Dadaş Aras'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçmıştı. Uysal'ın bıçakladığı Aras'ın aracından anahtarını, ruhsatını ve 30 bin lirasını aldığı, ayrıca saldırganın altı suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. O maganda, minibüsünü internetten satışa çıkardı. Daha sonra ilanı kaldıran maganda sosyal medya hesaplarını da kapattı.

Haber Merkezi DHA
Muhammet Enes Uysal, her yerde aranıyor.
Muhammet Enes Uysal, her yerde aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savuran saldırgan sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.

Çakarlı maganda suç makinesi çıktı: Yol kesip adam yaralamıştı
GÜNDEM
Çakarlı maganda suç makinesi çıktı: Yol kesip adam yaralamıştı

Sosyal medya hesabını kapattı

Kayıplara karışan saldırgan olaydan sonra olayda kullandığı 4 PML 55 plakalı minibüsünü internetten satışa çıkardı. Daha sonra ise hem ilanı kaldırdı hem sosyal medya hesaplarını kapattı.

Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
OYNAT 00:59
Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Büyükçekmece Hadımköy'de bulunan minibüs, emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldüğü öğrenildi. Kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
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