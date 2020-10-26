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HATAY

Son dakika haberleri: Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği ve ardından patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin aldığı geniş çaplı önlemler devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Aferin kahramanlarımıza. İki terörist de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İskenderun'da patlama.
İskenderun'da patlama.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

Teröristlerin kameralara yansıyan fotoğrafı.

Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
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Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor.



Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Hatay'da patlama meydana geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:30
Hatay'da patlama meydana geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Bakan Soylu: Aferin kahramanlarımıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Hatay'da yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasında
OYNAT 00:24
Hatay'da yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, kaçan terörist de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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