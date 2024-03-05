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Hatay'da korkutan deprem: AFAD duyurdu

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

10:31 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 10:58 - 5/03/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

AFAD'dan edinilen son dakik bilgisine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde saaat 10.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 6.04 km olduğu kaydedildi.


Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.



#Hatay
#AFAD
#Deprem
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