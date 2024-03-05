AFAD'dan edinilen son dakik bilgisine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde saaat 10.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 6.04 km olduğu kaydedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının 10,44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara çıktı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin detaylarını son dakika olarak duyurdu. Kısa süren deprem sonrası herkes hayatına kaldığı yerden devam etti.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da depremden korkup ikinci kattan atlayan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.