Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırıkhan'da depremin ardından vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşadı. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, "Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik. Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık. Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz" dedi.