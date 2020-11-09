İletişim Başkanlığı: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’IN GÖREVDEN AF TALEBİNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI pic.twitter.com/tSta89S5DB — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesini kurarak milletin takdirine sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinede yer verilen bakanların 10 Temmuz 2018'de Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başladıkları, daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak'ın Cumhuriyet'in 66'ncı hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde, sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Berat Albayrak siyasete 7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) milletvekili seçilerek girdi. 1 Kasım 2005 genel seçimleri sonrasında kurulan 64. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Albayrak, Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükûmette bu görevine devam etti. 2017 Anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimlerinin ardından kurulan 66. Hükûmette Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

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Berat Albayrak

Bir milyon metreküplük sondaj hamlesinde başroldeydi

Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metreküplük sondaj hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirilmiştir.

Yurt dışı kaynaklı ekonomik saldırılarla mücadele etti

2018 yılından beri Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak, yurt dışı ekonomik operasyonlarla mücadele etmişti.

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Son üç yıldır dolar kuruyla birlikte Türkiye'ye karşı manipülatif saldırılara teşebbüs eden bazı odakların hedefinde Berat Albayrak da vardı. Albayrak, dünya ekonomisini neredeyse durma noktasına getiren pandemi sürecinde birbiri ardına ekonomi paketleri açıkladı ve üretimin devam etmesine yönelik adımlar attı.

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