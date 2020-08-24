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İZMİR

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de PKK'lı 2 Suriyeli mevsimlik tarım işçiliği yaparken yakalandı

İki PKK'lı İzmir'de mevsimlik işçilik yaparken yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri, kendilerini mevsimlik işçi gibi kamufle ederek terör örgütü PKK/YPG adına faaliyetlerde buluna Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de 2 PKK'lı yakalandı
İzmir'de 2 PKK'lı yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizledikleri tespit edilen PKK/YPG terör örgütü mensubu Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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MEVSİMLİK İŞÇİLİK YAPARKEN YAKALANDILAR

  • İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H.'nin Menderes ilçesinde olduğunu belirledi. İlçede mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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