İki PKK'lı İzmir'de mevsimlik işçilik yaparken yakalandı

Hayat

Kolay pasta tarifi: Ev yapımı pratik pasta nasıl yapılır?

İster doğum gününüzde ister özel günlerinde yapacağınız ya da kutlamalarda çayınızın yanına eşlik edecek, misafirlerinize de ikram edeceğiniz mozaik pasta tarifini sizler için derledik. Mutfakta sizi fazla oyalamadan ve yapımıyla yormayan mozaik pasta ağızlarda tadını bırakacak. İşte mozaik pasta tarifi...