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Gündem Hatayın ardından Kahramanmaraşta da 4 ayrı noktada yangın çıktı
KAHRAMANMARAŞ

Son dakika Kahramanmaraş haberleri: 4 ayrı noktada yangın çıktı

Hatay'ın ardından Kahramanmaraş’ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken bir yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Andırın ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi’nde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Kuzgun Mahallesi’nde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Kuzgun Mahallesi’nde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi’nde ormanlık alandan duman yükseldiğini gören köylüler, durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çevre il ve ilçelerden de çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi sevk edildi.

Kuzgun Mahallesi’nin kuzey tarafında bulunan ormanlık alandaki yangın sürerken, aynı anda yangın yeri yakınlarında bulunan 3 farkı noktada daha yangın çıktı.

Kuzgun Mahallesi’nde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

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4 FARKLI NOKTADA ÇIKTI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 20 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve iş makineleri müdahale ediyor. 4 farklı noktada devam eden orman yangınında şu ana kadar 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan yangın bölgesine yakın köylerin camilerinden alevlerin ilerlediği yerdeki evlerin boşaltılması ve dikkatli olunmasına dair duyuru yapıldı.

Kuzgun Mahallesi’nde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

'İNŞALLAH KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ'

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “Şu anda Kuzgun köyümüzde çıkan orman yangını sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelen arazözler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca Andırın Belediyemiz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmaları için yangın alanına sevk ettik. İnşallah kısa sürede yangını söndüreceğiz” dedi.

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