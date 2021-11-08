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Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Konya Valisi Vahdettin Özkan depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan son açıklamada ise üç metruk binada hasar olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Konyada 5.1 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

5.1 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10.61 km olduğu belirtildi.

BAKAN KURUM: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada üç metruk binada hasar olduğu belirtildi.

Konya'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü
OYNAT 00:28
Konya'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü
AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Depremin ardından vatandaşlar evlerini terk ederek sokağa döküldü.

VALİ ÖZKAN: CAN VE MAL KAYBI YOK

Konya Valisi Vahdettin Özkan "Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı olmamıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Konyada korkutan deprem

AFAD depremin büyüklüğünün ​5.1 olduğunu açıkladı.
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