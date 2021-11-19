Gündem Küçük Müslümeden acı haber geldi
MERSİN

Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

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Haber Merkezi AA
Son Dakika... ​Küçük Müslümeden acı haber geldi
Kayıp Müslüme 10 gündür aranıyordu.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

  • Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.

DHA

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

DHA


Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin arandığı bölgede kan izine rastlandı
GÜNDEM
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin arandığı bölgede kan izine rastlandı

Mersin'de 10 gündür aranıyordu: Yörük kızı Müslüme'den kahreden haber geldi
FOTOĞRAF 46
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Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.
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Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.
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Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi.
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Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmasına katıldı.
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Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı.
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Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.
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Bugün Müslüme’nin kaybolmasının üzerinden ise 9 gece geçti 10’uncu güne girildi.
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CANSIZ BEDENİ BULUNDU<br><br>Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenini çadıra 7 kilometre uzaklıkta çalıların arasında buldu.
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Kayıp kızın ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Mersin'de 10 gündür aranıyordu: Yörük kızı Müslüme'den kahreden haber geldi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2 buçuk yaşındaki kızı Müslüme Yağal, 10 Kasım günü çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kayıplara karıştı. Başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde küçük kızdan kahreden haber geldi. Küçük Müslüme'nin cansız bedeni ailenin yaşadığı çadırdan 7 kilometre uzakta çalıların arasında bulundu.


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Küçük Müslümeden acı haber

Mersin'de kaybolan küçük kız 10 gündür aranıyordu.

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