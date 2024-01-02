Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada çok önemli bir gelişme yaşandı. Bugün görülen duruşmada dinlenen tanıklardan E.P., tetiği çekenin kim olduğunu bildiğini söyledi. Katili söylediği takdirde duruşma salonlarından kurtulamayacağını ifade eden tanık, "Benim 2 çocuğum, bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim, bundan sonra da polislerimiz sürdürsün." dedi.