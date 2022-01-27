Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Açıklamada tarihe ilişkin net bir tarih verilmezken, planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacacağı ifade edildi.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede savaş istemediklerini söyleyerek, gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak için taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermişti.