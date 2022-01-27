Gündem Putin Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Putin'in geliş tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: ​Putin Türkiyeye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Açıklamada tarihe ilişkin net bir tarih verilmezken, planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacacağı ifade edildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede savaş istemediklerini söyleyerek, gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak için taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermişti.


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