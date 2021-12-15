ÖSYM Başkanı Aygün 'yarın yayınlayacağız' diyerek sağlık personeline müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmıştı.

20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımında sürecin sonuna gelindi.

Konu ile ilgili son açıklama ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı.

"YARIN YAYIMLAYACAĞIZ"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Değerli adaylarımız,

Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. @saglikbakanligi REKLAM December 15, 2021

Kılavuz, ÖSYM'nin internet adresinden paylaşılacak ve tercihler de internet üzerinden yapılacak.

HAYAT Bakan Koca tarihi açıkladı: 40 bin personel alımı yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması ise şu şekildeydi:

"Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

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TERCİH KILAVUZU, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."

GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak