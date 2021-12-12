Hayat Bakan Koca tarihi açıkladı 40 bin personel alımı yapılacak
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca tarihi açıkladı: 40 bin personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin personel alımına yönelik tarihi açıkladı. Bakan Koca, KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle mülakat yapılmadan alınacak personeller için kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanacağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
40 bin sağlık personeli alınacak: Bakan Koca tarihi açıkladı
Foto/arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Sağlık personeli atamalarına ilişkin olarak Koca, “40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM’ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanacak. KPSS puanına, merkezi yerleştirmeyle, mülakat yapılmadan alınacak. Mart ayında da 10 bini sürekli işçi,10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personel alacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddeti konuşanlar Diyarbakır annelerine bakacak
GÜNDEM
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddeti konuşanlar Diyarbakır annelerine bakacak

İhracat birlik başkanlarından işletmelere tavsiye: Siparişler için kapasite artıralım
EKONOMİ
İhracat birlik başkanlarından işletmelere tavsiye: Siparişler için kapasite artıralım

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu
Dolmabahçede kritik 3 puan

Dolmabahçe'de kritik 3 puan

​Beşiktaş evinde Kayserispor'u 4 golle geçti.
Taraftarlar ayakta alkışladı

Taraftarlar ayakta alkışladı

Genç futbolcu, Kayserispor maçında örnek bir davranış sergiledi.
Ömer Çelikten Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde hayata geçirmiyorsunuz?

Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Şampiyon Verstappen

Şampiyon Verstappen

​Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu.

Baba mirasını açıkladı: Tartışma cinayetle bitti.

​İsrail Başbakanı BAE'yi ziyaret ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.