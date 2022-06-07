Bakan Koca 'ilk büyük adım atıldı' diyerek duyurdu: Sağlık çalışanlarının özlük hakları TBMM'de

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin, komisyonda ele alınması ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

'İLK BÜYÜK ADIM ATILDI'

Sağlık Bakanı Fahretin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldı."

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldı. REKLAM June 7, 2022

HAYAT Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacak

Maaş ve çalışma koşullarında iyileştirme

14 maddelik yasa teklifine göre; sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma koşulları iyileştirilecek.

Teklifin detayları ise şu şekilde:

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi, aile hekimlerine ‘uzmanlık’ yolu açılmasını öngörüyor.

Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin mali haklarında iyileştirmeler öngören düzenleme ile Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanması amaçlanıyor.

Yasa teklifi ile personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.

Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılması hedeflenirken, bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dahil tüm tabiplere yapılan ödemelerden bakanlık kadrosunda bulunup, üniversitelerde bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da aynı kapsama alınması öngörülüyor.

Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması hedefleniyor.

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Teklifle ayrıca 'Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık personelinin özlük hakları konusunda açıklama