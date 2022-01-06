Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, limanların işletme hakkı ve stokçulukla mücadele gibi düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.

AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 40 milletvekilinin imzasının Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklife göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlarına işletme hakkı verilerek sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresi 49 yıla kadar uzatılıyor.

LPG dağıtıcıları tanımı genişletiliyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans alması önlenecek.

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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı olarak kullanımına ilişkin düzenleme yapılıyor.

STOKÇULUĞA 100 BİN TL İLE 2 MİLYON TL PARA CEZASI

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanıyor.

Stokçuluk faaliyetlerinde bulunanlar hakkında, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirleniyor. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin TL, üst sınır 500 bin TL olan cezalar yeni kanunla, alt sınır 100 bin TL, üst sınır 2 milyon TL olarak düzenleniyor.

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Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip işlemleri durdurulacak ve durma süresince zamanaşımı süresinin işlememesi amaçlanıyor.