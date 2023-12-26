NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Son söz TBMM Genel Kurulu'nda

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde İsveç'in NATO üyeliğine vize verilecek.

Teklife AK Parti, MHP ve CHP 'evet' oyu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözü Meclis'e bırakmıştı

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, 23 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmişti.

NATO nedir, ne zaman kuruldu?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 31 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

31 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 4 Nisan 2023'te Finlandiya katıldı.

NATO şu anda genişleme politikasını kullanarak Bosna-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna'ya kapılarını açtı ve bu ülkeleri aday üyeler olarak tanıyor.



