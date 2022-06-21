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Van yine sallandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: ​Van yine sallandı! Son depremler
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Son dakika... Van'da bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da olan depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Sarsıntının yerin 10,47 kilometre derininde meydana geldiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Van'da 5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

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