Van yine sallandı

Son dakika... Van'da bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da olan depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Sarsıntının yerin 10,47 kilometre derininde meydana geldiği belirtildi.

#Deprem

Büyüklük : 4.0 (Mw)

Yer : Muradiye (Van)

Tarih-Saat : 21.06.2022, 10:10:57 TSİ

Enlem : 39.0260 N

Boylam : 43.6543 E

Derinlik : 10.47 km

Detay : https://t.co/jGwB5XUXXb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2022

Geçtiğimiz günlerde Van'da 5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

GÜNDEM Van'da korkutan deprem