Van yine sallandı

Son dakika... Van'da bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da olan depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Sarsıntının yerin 10,47 kilometre derininde meydana geldiği belirtildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 21.06.2022, 10:10:57 TSİ
Enlem : 39.0260 N
Boylam : 43.6543 E
Derinlik : 10.47 km
Detay : https://t.co/jGwB5XUXXb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Geçtiğimiz günlerde Van'da 5 büyüklüğünde deprem olmuştu.