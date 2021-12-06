Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Vali Özkan, depremin merkez üssü olan Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkan yaptığı açıklamada, \"Elhamdülilah herhangi bir can kaybımız yok. Şimdiye kadar ulaştığımız bir olumsuzluk yok. Bizim bütün unsurlarımız, bütün bakanlıklarımızın teknik elemanlarıyla beraber tarama işlemlerini sabaha kadar aralıksız devam ettirecektir. Ola ki tespit edemediğimiz milyonda bir ihtimal de olsa bütün bu riskleri ve ihtimalleri esas alarak Belediyemizin, Kızılay’ımızın, AFAD’ın koordinasyonunda sabaha kadar arkadaşlarımız mahallemizde vatandaşlarımızla beraber olacaktır. Kızılören mahallelimize ve muhtarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyoruz. Bütün kamu kuruluşları ihtiyacı olan arkadaşlarımız olursa, evlerine giremeyecek vatandaşlarımız olursa, odalarımız hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz hem de bizim kendi evlerimiz var. Bu akşam sizleri misafir edeceğiz. İlk etapta il koordinasyon kuruluna kriz merkezine gittik, orada planlamalarımızı yaptık. Ekiplerimizi seferber ettikten sonra biz de vatandaşlarımızla geçmiş olsun demek üzere buradayız\" dedi.