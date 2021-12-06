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VAN

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika: Vanda 4.9 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Van'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Tuşba ilçesinde saat 00.46'da meydana gelen depremin derinliğinin 7.62 km olduğu belirtildi.

Van Valiliği, Tuşba ilçesinde saat 00.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van'da saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ekiplerin saha taramasının devam ettiğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Konya'da korkutan deprem: Dört saatte 30 kez sallandı
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43’te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem kaydedildi.
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Depremin ardından harekete geçerek hasar oluşan mahallelere ulaşan AFAD ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.
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112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Yönetim Merkezine gelen ihbarlarda Meram ilçesi Kızılören, Tepekent, Meram Yaka, Akıncılar, Dere, Havzan, Sefaköy, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek, Erenkaya, Özalkent, Akpınar ve Nişantaşı Mahallesi ile Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesinde, bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi.
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Konya AFAD Arama Kurtarma Ekibi tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile bir evin çöktüğü, bazı evlerde de çatlakların meydana geldiği Kızılören Mahallesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler de hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ihbar gelen yerlere görevlendirildi.
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37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, 6 teknik ekip sahada görev yapıyor.
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, depremde herhangi bir can kaybı olmadığını, şimdiye kadar ulaştıkları bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.
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Vali Özkan, depremin merkez üssü olan Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkan yaptığı açıklamada, \"Elhamdülilah herhangi bir can kaybımız yok. Şimdiye kadar ulaştığımız bir olumsuzluk yok. Bizim bütün unsurlarımız, bütün bakanlıklarımızın teknik elemanlarıyla beraber tarama işlemlerini sabaha kadar aralıksız devam ettirecektir. Ola ki tespit edemediğimiz milyonda bir ihtimal de olsa bütün bu riskleri ve ihtimalleri esas alarak Belediyemizin, Kızılay’ımızın, AFAD’ın koordinasyonunda sabaha kadar arkadaşlarımız mahallemizde vatandaşlarımızla beraber olacaktır. Kızılören mahallelimize ve muhtarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyoruz. Bütün kamu kuruluşları ihtiyacı olan arkadaşlarımız olursa, evlerine giremeyecek vatandaşlarımız olursa, odalarımız hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz hem de bizim kendi evlerimiz var. Bu akşam sizleri misafir edeceğiz. İlk etapta il koordinasyon kuruluna kriz merkezine gittik, orada planlamalarımızı yaptık. Ekiplerimizi seferber ettikten sonra biz de vatandaşlarımızla geçmiş olsun demek üzere buradayız\" dedi.
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Konya'da korkutan deprem: Dört saatte 30 kez sallandı
Konya'da dün akşam saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52'ye kadar 30 artçı deprem yaşandı. Korkutan depremler sonrası 37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, depremin ardından harekete geçen AFAD ekipleri ise hasar oluşan binalarda çalışmalarına devam ediyor.

Depremden sonra ortaya çıktı: Ürküten kareler
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Peru’daki Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde ve yerin 80 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda evin zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 220 evin hasar gördüğü, hasar gören evlerden 75’inin tamamen yıkıldığı ve 81 evin oturulamaz hale geldiği ifade edilirken, depremden toplamda bin 216 vatandaşın olumsuz etkilediğini aktarıldı.
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Depremde hasar gören yapılar arasında 3 sağlık kuruluşu ve 7 ibadethane ile bazı şehirlerarası yolların olduğu belirtilirken, bazı bölgelerde elektrik hizmetinde aksamalar olduğu açıklandı.
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Ülkedeki birçok kurum ve kuruluşa bağlı ekiplerin birlikte çalışarak, acil yardım ve hasar kaldırma işlemlerine devam ettikleri bildirildi.
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Depremden sonra ortaya çıkan kareler depreme karşı alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.
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İşte 7.3'lük depremden sonra ortaya çıkan ürkütücü kareler.
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Depremden sonra ortaya çıktı: Ürküten kareler
Peru'nun kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 220 evin zarar gördüğü bildirililirken depremden sonra ortaya çıkan görüntüler herkesi ürküttü.
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