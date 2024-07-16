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YKS sonuçları açıklandı

8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Seren Som
07:40 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 08:35 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
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Arşiv

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Adaylar “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilir.

3 milyondan fazla aday

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına 15 Temmuz'daki hain kalkışmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gösterdiği kahramanlık destanını hatırlatarak başlayan Ersoy, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını iletti.

YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladıklarını bildiren Ersoy, adayların sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebileceklerini söyledi.

YKS birincileri belli oldu

2024-YKS sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç birinci oldu. AYT Eşit Ağırlık alanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, Sayısal alanda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, Sözel alanda Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci çıktı.


2024-YKS sonuçlarına göre, Yabancı Dil Testi İngilizcede İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Almancada İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Fransızcada İstanbul Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, Arapçada İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Rusçada Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar birinci oldu.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite adayları tercihlerini yapabilecek. ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.


YKS 2024 AÇIKLANMA TARİHİ: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AYT, YDT, TYT sonuç takvimi...

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş, 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla başladı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen binlerce lise mezunu aday, sınavlarda ter döktü. Temmuz ayının ortaları gelirken, hem öğrenciler hem de aileleri YKS sınav sonuçlarına odaklandı. YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya e-posta yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. YKS sınav sonuç ekranında adayların oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları, sınavdan elde ettikleri puan ve yerleştirme puanları yer alacak. Peki, YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarını görüntüleme ekranı…


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