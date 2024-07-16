"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş, 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla başladı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen binlerce lise mezunu aday, sınavlarda ter döktü. Temmuz ayının ortaları gelirken, hem öğrenciler hem de aileleri YKS sınav sonuçlarına odaklandı. YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya e-posta yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. YKS sınav sonuç ekranında adayların oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları, sınavdan elde ettikleri puan ve yerleştirme puanları yer alacak. Peki, YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarını görüntüleme ekranı…