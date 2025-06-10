Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını, sahada çalışmaların devam ettiğini ifade etti.