Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Validen ilk açıklama geldi
Validen ilk açıklama geldi
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını, sahada çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
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