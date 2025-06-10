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Kütahya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Kütahya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:2310/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Validen ilk açıklama geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını, sahada çalışmaların devam ettiğini ifade etti.


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