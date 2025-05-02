KÜTAHYA FAY HATLARI HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?

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Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?

Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?

16:122/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kütahya Simav deprem fayı geçen ilçeler
Kütahya Simav deprem fayı geçen ilçeler

Kütahya, Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında yer alıyor ve bu nedenle diri fay hatlarıyla çevrili bir il olarak kabul ediliyor. Simav, Gediz ve Emet gibi ilçeler, aktif fay zonları üzerinde bulunuyor. AFAD son depremler listesine göre Simav’da ardı ardına depremler meydana geldi. Peki Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 12.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. Peki Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?

KÜTAHYA FAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

Kütahya, Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında yer alıyor ve bu nedenle diri fay hatlarıyla çevrili bir il olarak kabul ediliyor. Simav, Gediz ve Emet gibi ilçeler, aktif fay zonları üzerinde bulunuyor ve bu bölgelerde geçmişte büyük depremler yaşanmış. Özellikle Simav Fay Hattı, Gediz Fayı ve Emet-Gediz Fay Hattı, bölgedeki en önemli aktif fay hatları arasında yer alıyor. Bu fay hatları, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanarak, bölgedeki sismik hareketliliği artırıyor.​ Ayrıca Kütahya merkezine yakın Tavşanlı Fayı ve Hisarcık Fayı gibi daha küçük ölçekli fay hatları da aktif kabul ediliyor.

Kütahya, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alır ve bu bölge, aktif fay hatları ile çevrilidir.

Kütahya'dan geçen başlıca fay hatları şunlardır:

1. Simav Fayı: Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen bu fay, bölgedeki en aktif faylardan biridir. Kuzeydoğu-Güneydoğu yönünde uzanır ve geçmişte büyük depremler meydana getirmiştir.

2. Gediz Fayı: Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen bu fay, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin bir parçasıdır ve oldukça aktif bir fay hattıdır. Güneydoğu-batı doğrultusunda uzanır.

3. Emet-Gediz Fayı: Gediz ile Emet ilçeleri arasındaki bölgeden geçen bu fay da önemli bir fay hattıdır ve depremsellik açısından dikkatlice izlenmesi gereken bir hattır.

4. Kütahya Fayı: Kütahya'nın merkezine yakın bölgelerde yer alan bu fay, şehrin batı ve kuzeydoğusundan geçmektedir. Bu fay da bölgedeki sismik hareketliliği etkileyen bir faktördür.

5. İzmir-Bursa Fayı: İzmir ile Bursa arasında uzanan bu büyük fay hattı, Kütahya il sınırlarına da yaklaşır ve bölgedeki diğer faylarla birlikte Batı Anadolu'nun genel deprem potansiyelini artırır.

KÜTAHYA FAY HATLARI HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?

Deprem riski taşıyan Kütahya'da, sağlam zeminlere sahip bölgeler daha güvenli olarak değerlendiriliyor. Özellikle Hisarcık ilçesi, sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor ve bu nedenle yeni yerleşim alanları için tercih edilebilir bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Simav ilçesinin bazı bölgeleri de sağlam zemin özellikleri taşıyor. Ancak, bu bölgelerde de aktif fay hatlarının etkisi göz önünde bulundurularak dikkatli bir yapılaşma planlaması yapılması önemlidir.​

#Kütahya
#Simav deprem
#Simav fay hattı
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