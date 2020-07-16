Van'da keşif uçağımız düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düşen keşif uçağına ilişkin, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler." dedi.

Keşif yapmak için havalanmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi.

Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

7 emniyet mensubumuz şehit oldu

İçişleri Bakanı Soylu acı haberi Van'dan duyurdu.

Bakan Soylu konuşmasının devamında "Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 15 Van’da keşif için havalanan uçağımız görevden dönerken Artos dağına çarptı ve içerisinde bulunan 2’si pilot 5’i teknik personel toplamda 7 Emniyet mensubumuz şehit oldu. Kaza sonrası Van’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter arcılığıyla harekete geçti. Bölgede, uçağın enkazının bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede, uçağın enkazının bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede, uçağın enkazının bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede, uçağın enkazının bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede, uçağın enkazının bulunması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da kırıma uğrayan keşif uçağının enkazının bulunduğu noktada inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da kırıma uğrayan keşif uçağının enkazının bulunduğu noktada inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da kırıma uğrayan keşif uçağının enkazının bulunduğu noktada inceleme yaptı. Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Van'da 7 Emniyet mensubumuzu şehit verdiğimiz kazaya ait ilk fotoğraflar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saat 03.00'de Van'da bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 Emniyet mensubumuzun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Soylu açıklama sonrası kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. BiP'te paylaş

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Soylu kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 7 kahramanımız şehit oldu

Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü, Artos dağına çarpan uçakta bulunan 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada:

"15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34’te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir.

İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.