Sonuçlar negatif

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altında tutulan 61 kişiden alınan numunelerin sonuçlarının çıktığını söyleyen Koca, “Numune sonuçlarının hepsi negatif” dedi.
MART’A KADAR UÇUŞ YOK
- Bilim kurulu, havalimanlarına kurulan termal kameraların artık Çinli olmayan turistleri de izleme kararı aldı. Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen yolcular da bugünden itibaren termal kameralarla gözlemlenecek. Ayrıca Çin’den gelen uçuşlarla ilgili olarak yarından itibaren ay sonuna kadar tüm uçuşların durdurulması kararlaştırıldı. Çin’e seferlerini 9 Şubat’a kadar durduran THY de bu süreyi uzattı. THY Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.