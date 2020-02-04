Sonuçlar negatif

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POLİTİKA

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu dün yedinci toplantısını yaptı. Son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, Vuhan’dan getirildikten sonra karantinaya alınan 42 yolcu ve uçuş ekibi dahil 61 kişi hakkında bilgi verdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altında tutulan 61 kişiden alınan numunelerin sonuçlarının çıktığını söyleyen Koca, “Numune sonuçlarının hepsi negatif” dedi.

MART’A KADAR UÇUŞ YOK

  • Bilim kurulu, havalimanlarına kurulan termal kameraların artık Çinli olmayan turistleri de izleme kararı aldı. Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen yolcular da bugünden itibaren termal kameralarla gözlemlenecek. Ayrıca Çin’den gelen uçuşlarla ilgili olarak yarından itibaren ay sonuna kadar tüm uçuşların durdurulması kararlaştırıldı. Çin’e seferlerini 9 Şubat’a kadar durduran THY de bu süreyi uzattı. THY Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu
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