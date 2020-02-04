Sonuçlar negatif

'Aynı ırkçılar Yahudi düşmanıdır, anti-semitistiktir'

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtma küstahlığını gösteren ırkçı Yunan milletvekilline Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza yönelik tavrı elbette kabul edilemez. O nedenle gerekli tepkimizi gösterdik, bunun takipçisi olacağız' dedi.