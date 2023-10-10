Sonucu Toprak belirledi

CHP’de, kasımda yapılacak Büyük Kurultay’ın provası olarak tanımlanan İstanbul Kongresi’nde Genel Merkez’in ve 10 Aralık ekibinin lideri olan Oğuz Kaan Salıcı’nın desteklediği Cemal Canpolat ise 32 oy farkla kaybetti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki koordinatörü Erdoğan Toprak’ın açıktan desteklediği Çelik’in kongreyi kazanması CHP içindeki denklemleri ve güç mücadelelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’DE DENGE DEĞİŞTİ

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Çelik’e; Toprak’ın da destek vermesi ile İstanbul’daki denge değişimcilerden yana değişti. Ancak Toprak, Büyük Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Toprak, başından beri Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır aldığını ifade etse de Özel-İmamoğlu hizbi kadar 10 Aralık ekibine mesafeli durarak, Kılıçdaroğlu’nun daha yakın durmaya özen gösterdi. Parti içindeki 10 Aralık ekibi ile güç mücadelesine girişen Erdoğan Toprak’ın, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibini tasfiye etmek için çalıştığı vurgulandı. Erdoğan Toprak’ın, Genel Merkez’den bağımsız ve farklı olarak Canpolat’a karşı Özgür Çelik’i desteklemesinin nedenlerinden bir diğeri Oğuz Kaan Salıcı’nın parti içindeki etkinliğinin İstanbul’a uzanmasını önlemek.

70 DELEGEYİ YANINA ALIR

Kılıçdaroğlu ile uzlaşan Oğuz Kaan Salıcı ve 10 Aralık kliğinin parti içinde hakim güç olmasının önüne geçmek isteyen Toprak’ın parti içerisindeki gücü salt İstanbul delegeleri sınırlı kalmayacak boyutta. 196 delegeden 70’e yakınını peşinden sürükleme gücünün olduğu bilinen Toprak, aynı zamanda İstanbul dışı kalan unsurları da etkileme potansiyeline sahip. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu, Toprak’ı yanından ayırmıyor.







