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ADANA

Sosyal konut projesine ilgi yoğun: Ev fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Adana’da sosyal konutlar için başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar sosyal konut projelerinden memnun kalırken Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, proje sayesinde ev fiyatlarının düşeceğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Sosyal konut projesine ilgi yoğun: Ev fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Sosyal konutlar fiyatları düşürecek.

TOKİ’nin yeni konut ve işyeri projesinin tüm ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını geçen gün duyurdu. 81 ilde tüm ilçeleri kapsayacak projede 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Ucuz konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankaları şubelerinden de başvurular alınıyor. Başvuru için Adana’da sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 6 bin 356 sosyal konutun yapılacağı Adana’da 500 lira olarak başvuru ücretini bankaya yatıran vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Adana ilk yediye girdi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, “Tüm dünyada sosyal konut, sosyal yardımlaşma ölmüş vaziyetteyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları yüreğimize su serpti. Hem ekonominin canlanması, hem de sektörümüz ile birlikte alt sektörlerin harekete geçmesi adına çok iyi oldu. İmamoğlu’nda 500, Sarıçam’da 800, Tufanbeyli’de 156, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova bölgesinde 4 bin 100, Kozan’da 500, Yumurtalık’ta ise 300 olmak üzere toplam 6 bin 356 adet konut projesiyle Adana’mızda ilk 7 ile girmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

“Ev fiyatlarının düşmesi bekleniyor”

Öte yandan Başkan Karslıoğlu, ev fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirterek, “Daha önce hiç tapusu olmamış vatandaşların tapuyla tanışıp başlarını sokacak bir evleri olması açısından çok önemli. Bu bölgedeki yatırımlar bütün sektörleri hareketlendirecek. Dolayısıyla diğer müteahhitlerin yaptığı konutlar farklı bir kategoride değerlendirilecek. Bu konut projesiyle ev fiyatlarının da düşmesi bekleniyor” dedi.

Banka önünde sıraya giren 65 yaşındaki Dudu Caymaz, “Yıllardır kirada oturuyorum. Artık sıraya girdim. Kaderde varsa olur, kaderde yoksa bir şey yok. Heyecanla bekliyoruz. Parası hazır. İmzamı atıp eve gidip bekleyeceğim. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa da Allah’a kalmış” diye konuştu.

20 yaşındaki Şeyma Yeşil ise gençler için açılan kontenjandan başvuru yapacağını, heyecanlı olduğunu söyledi.

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