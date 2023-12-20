Sosyal medya dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Yurtdışına taşınıyoruz' yalanıyla tuzağa düşürüyorlar

Sosyal medya dolandırıcılarının hedefi olan mağdurlardan Başak Beyaz, "Direkt olarak size mesaj atıyorlar. Mesajda sizden numaranızı istiyorlar. Ardından size ulaşıyorlar. Beni de whatsapp üzerinden aradılar. Konuştuk, anlaştık. Bana link gönderdiler. Güvenli bir alışveriş sitesine yönlendiriyorlar sizi bu link üzerinden. Burada bütün işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. İşlem böyle oluyor. Dolandırıcı beni, 'Eşim İsviçre vatandaşı, ailesi ona burada zulmediyor, dövüyor. Biz de o yüzden yurtdışına gidiyoruz' diyerek dolandırdı. 'Oraya taşınacağız, biletimiz hazır' dedi. 10 bin TL'ye bana hem buzdolabı hem de telefon satacağını söyledi. Kargosu, faizi ve işlem ücretleriyle 10 bin 500 TL'yi bulur dedi. Ben bu ilanları Tiktok'ta gezerken görmüştüm. Fiyat almak için bir iletişime geçtim. Birkaç gün sonra bana dönüş yaptılar. Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti, evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi, 'Bir an önce elimden çıkarmam lazım eşyaları' dedi. 'Bir an önce gitmem lazım' diyerek beni acele ettirdi, ben de sağlıklı karar veremedim. İçimde şüphe vardı. Tekrar yönlendirdikleri siteye girdim baktım ama telefonu kızım için alacaktım. O üzülmesin diye de alışverişe devam ettim. Hem kızım hem dolandırıcı beni acele ettirince ne yapacağımı bilemedim. Araştırma fırsatım olmadı ve bir hata yaptım. Sonrasında dolandırıldığımı anladım ve gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Şimdi de sosyal medyada başkaları dolandırılmasın diye bu kişileri ifşa ediyorum" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Naci Ünal, "Bu dolandırıcılık yöntemini sosyal medyayı kullanarak yapıyorlar. 'Yurtdışına tayinim çıktı, yeni nişanlandım, yeni evlendim yurtdışına yerleşiyorum. Bu yüzden de eşyalarımı elimden çıkarmak istiyorum. Uygun fiyatlarla satıyorum' gibi çeşitli bahanelerle 25-30 bin liralık ürünleri 5 bin lira gibi fiyatlara satıyormuş gibi yaptıkları oluyor. Bunun yanında başka bir yöntemleri de bu uçaklarda, havayollarında unutulan eşyaları satıyormuş gibi yapmak oluyor. Bu eşyaları biliyorsunuz tüm hava yolları belli zaman aralıkları geçtikten sonra eğer sahibi çıkmazsa cüzi miktarda ihalelerle şirketlere devrediyorlar. Bu şirketler de uygun fiyatla diğer insanlara satıyorlar. Dolandırıcılar da sanki böyle bir operasyon varmış gibi davranıp, bu şekilde bir dolandırıcılık yoluna gidiyorlar. Siber güvenlik anlamında bu dolandırıcılıkları iki şekilde izah edebiliriz. Bunlardan bir tanesi sosyal mühendislik olarak dolandırıcılık yapılması. Sosyal mühendislik dediğimiz şey bizim verilerimizi kullanarak bizi manipüle etmeleri anlamına geliyor. Dolayısıyla burada kişi önemli değil. 1 milyon kişiye aynı mesaj gidiyor. Burada mesajdaki, fotoğraflardaki kişiler tamamen sanal, gerçek kişiler değiller. Sattıkları iddia edilen ürünler de gerçek değil. Bu 1 milyon kişinin yüzde biri bu olaya dahil olmuş olsa, çok yüksek miktarda bir meblağ ile karşılaşıyoruz zaten. Sosyal mühendislik kısmı bunu oluşturuyor. Link koyuyorlar, o linkten sizin banka hesabınıza ulaşıyorlar. Buradan da sizin 5 bin TL, 10 bin TL EFT, Havale yapmanızı istiyorlar. Bunu yaptıktan sonra tabii ürün gelmiyor, siz de paranızı kaybettiğinizle kalıyorsunuz. Bu işin bir de fishing yani oltalama kısmı var. Bazı dolandırıcılar da buraya farklı linkler koyuyorlar. Bu linklerde ise kredi kartı bilgilerini istiyorlar. Dolayısıyla siz bu linke tıkladığınız anda ya hesap numarasına yönlendiriliyorsunuz ki, bu en az zararla çıkacağınız kısım. Çünkü burada 5 bin lira, 10 bin lira kaybediyorsunuz. Diğer yöntemde ise kredi kartı bilgilerinizi karşı tarafın eline veriyorsunuz. Hele bir de çok profesyonel bir şekilde sistem hazırlanmışsa ve siz de şifrelerinizi girmişseniz buraya, kredi kartınızı karşı tarafın emrine amade hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla onlar istedikleri miktarda parayı bu kredi kartınızdan çekiyorlar ve çok büyük mağduriyetler yaşamanıza sebep oluyorlar" şeklinde konuştu.