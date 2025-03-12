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Sosyal medya fenomeni Meltem'in öldürülmesi soruşturmasında eşi ve üç kişi gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Meltem'in öldürülmesi soruşturmasında eşi ve üç kişi gözaltına alındı

21:5912/03/2025, Çarşamba
DHA
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Dört çocuk annesi Meltem Menteşeli son yolculuğuna uğurlandı
Dört çocuk annesi Meltem Menteşeli son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da 33 yaşındaki 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli aracının yanında ölü bulundu. Genç kadın son yolculuğuna uğurlanırken eşi ve 3 kişi gözaltı kararı verildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Menteşeli'nin cenazesi memleketi Bozdoğan'a getirildi. Karabağlar Mezarlığı önündeki meydanda düzenlenen cenaze törenine Menteşeli'nin aile ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Karabağlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi olaya ilişkin gözaltına alındı.





#Aydın
#Bozdoğan
#Meltem Menteşeli
#Sosyal medya fenomeni

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