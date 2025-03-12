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İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

21:4812/03/2025, Çarşamba
AA
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Kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Sarıye'de İETT otobüsüyle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda ticari aracın sürücüsü, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü ile 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.


#İETT
#kaza
#otobüs
#ticari araç

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