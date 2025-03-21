Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 326 hesap tespit edildi: 54 şüpheli yakalandı

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.