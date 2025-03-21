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Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 326 hesap tespit edildi: 54 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 326 hesap tespit edildi: 54 şüpheli yakalandı

09:5421/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
IHA
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Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında paylaşımlarda bulunan 54 şüpheli yakalandı.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapıldı.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralandı.

#Sosyal medya
#Gözaltı
#Twitter

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