Provokatörlere sıkı takip: 37 gözaltı

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması ve gözaltı kararlarının ardından bazı sosyal medya hesapları üzerinden 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. 37 şüpheli yakalanırken FETÖ’nün sol tandanslı muhalif görünümlü X hesapları aracılığıyla destek verdiği tag çalışmalarının yanında Gezi olayları sürecinde aktif rol alan ünlü isimler de provokatif paylaşımlarla yeniden ortaya çıktı.

SOKAK ÇAĞRISININ ‘DİJİTAL HARİTASI’

Yurt dışındaki firari terör örgütü destekçilerinin hükümete yönelik istifa çağrılarının yanında belli bir yaşam tarzına yönelik hakaret ve nefret söylemlerini de takibe alan siber devriyeler, çok sayıda IP adresini tespit ederek dijital toplanma alanlarını deşifre etti. Sokak çağrılarının ardından oluşturulan algıya yönelik sosyal medya çalışmalarının yönetilmesi için etki merkezlerinin oluşturulduğu, bu merkezlerden gelen içeriklerin dolaşıma sokulduğu öğrenildi. Dijital haritaların oluşturulduğu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucu 37 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

BOT HESAPLAR DEVREDE

Güvenlik birimlerinden elde edilen bilgilere göre, gözaltı işlemlerinin ardından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden 20 Mart saat 06.00’ya kadar bu konuya ilişkin toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldı. Yapılan analizlere göre, bu paylaşımların yüzde 66’sı gerçek kullanıcılar tarafından, yüzde 34’ü ise bot hesaplar aracılığıyla gerçekleştirildi. Provokatif içeriklere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Emniyet birimleri, halkı yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli hukuki süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlara yönelik şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadığını bildirdi.







