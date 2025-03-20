İstanbul'a hizmet vermesi gereken Saraçhane'deki İBB binası CHP işgalinde

CHP'deki para sayma görüntüleri ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturmaları çerçevesinde İmamoğlu'nun yanı sıra Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 87 kişinin emniyetteki işlemleri ise başladı.