İstanbul'a hizmet vermesi gereken Saraçhane'deki İBB binası CHP işgalinde

İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki belediye binası adeta CHP'lilerin işgali altına girdi. İstanbulluya hizmet vermesi gereken kurum binası partinin propaganda merkezine dönüştürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk ve terör bağlantılarıyla gündemde.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
- CHP'deki para sayma görüntüleri ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturmaları çerçevesinde İmamoğlu'nun yanı sıra Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 87 kişinin emniyetteki işlemleri ise başladı.
Öte yandan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP yönetimi ve partililer Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına akın etti.
CHP yönetimi belediyeye akın etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a geldi. İlk olarak İmamoğlu'nun ailesini Sarıyer'deki evinde ziyaret eden Özel, ardından saat 13.00'te Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, İBB bürokratları, ilçe belediye başkanları ve CHP kurmaylarının bulunduğu bir toplantı yaptı.
Toplantının ardından Özel yine belediye binasında basına açıklamalarda bulundu.
İP Genel Başkanını kapıda karşıladı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na geldi. Dervişoğlu'nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapıda karşıladı.
Özel ile görüşmesinin ardından Dervişoğlu da basın toplantısı düzenledi.
Belediye propaganda merkezine dönüştü
Akşam saatlerinde ise Özgür Özel Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.
Belediye önünde yapılan parti mitinginde İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşma yaptı.
16 milyon İstanbulluya hizmet vermesi gereken belediye binasının CHP'nin parti binasına dönüştürülmesi tepki çekti.