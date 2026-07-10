Sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli para aklama operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri şirketler ve kripto varlık hesapları üzerinden akladıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine sahip şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Soruşturmada, suç gelirlerinin sahte faturalarla yasal görünüm kazandırıldığı, ardından farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Elde edilen bulgular üzerine İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.