Sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon: Çok sayıda gözaltı
09:16, 10/07/2026, Cuma
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri ve bu nitelikte yayın yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 63'ü gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :Ankarauyuşturucuoperasyon
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.