LGS tercihleri ne zaman?

Öğrenciler tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapacak.

Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta yapılacak. Merkezi yerleşme ile tercih yapacak öğrenciler, puan ve yüzdelik dilimleri esas alacak. Yerel yerleştirmelerde ise adres, okul başarı puanı ve okula devam kriterleri dikkate alınacak.

Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek

Öğrenciler merkezi yerleştirme tercih listesine en fazla 10 okul ekleyebilecek. Yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih hakkı bulunacak. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.

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