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Soyer'i İzmir'de göremedim

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan İstanbul'da İmamoğlu ile görüntü veren Tunç Soyer’e tepki: Bir dakika yanımda durmayan başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor.

04:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:53 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cemil Tugay.
Cemil Tugay.

CHP içindeki kriz son olarak İzmir’de patlak verdi. Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, kendisine destek vermeyen CHP’li mevcut belediye başkanı Tunç Soyer’e tepki gösterdi. İstanbul'a giden Soyer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmalarında destek vermişti. “Dostun attığı gül yaralıyor bizi” diyen Tugay, şunları söyledi: “Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada 1 dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor.”



#Siyaset
#CHP
#Tunç Soyer
#Cemil Tugay
15 dakika önce
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