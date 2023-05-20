Söylem ve mekan değişti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği çıkışı yakalayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimlerde milliyetçi ve Atatürkçü oy kaygısı nedeniyle videolarında dekor değişikliğine gitti. İlk turda çalışma odası ve kütüphanesinden yaptığı paylaşımlarda kitaplar üzerinden seçmene mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde Atatürk’ün farklı portreleri önünden mesaj vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde çektiği Eğitim, Alevilik, Memurlar, Engelliler ve Aileleri, Depremzedelerin Anayasal hakkı, Türk’ün Yolu ve İlk turda bitirelim başlıkları ile yayınladığı videolarında mekan olarak çalışma odasını ve kütüphanesini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKILI SİYAH CEKET

İkinci turda ise video çektiği mekanları değiştirdi. Makam odasından videolar paylaşan Kılıçdaroğlu, yeni videolarında beyaz gömleğinin üzerine Türk bayrağı rozeti takılı siyah ceketi kamera karşısına geçti. İkinci tur sonrasında Kılıçdaroğlu, çektiği iki videoda verdiği mesaja göre Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı ve yakasında mareşallik nişanını taşırken tasvir edilen portesi ile Cumhurbaşkanlığı yıllarından kalan takım elbiseli portresi önünden mesaj vermeye başladı.

İKİ MESAJ İKİ FARKLI İMGE

15 Mayıs’ta Twitter hesabından yayınladığı “Buradayım” başlıklı videoda Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı yıllarına ait takım elbiseli bir portesini tercih ederken, yanına Türk bayrağını da aldı. 17 Mayıs’ta yayınladığı videoda ise Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarındaki ‘gazilik’ ve ‘TBMM reisi’ imgelerine güçlü göndermelerin yapıldığı kalpaklı Mustafa Kemal portesinin altında “Vatanını seven sandığa sahip çıksın” mesajını verdi. Bir dönem ulusalcıların sıklıkla kullandığı kalpaklı Mustafa Kemal Paşa imgesine sığınan Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmene Atatürkçülük mesajı verirken, aynı imge üzerinden Atatürk’ün asker kökenli geçmişine vurguda bulundu.

Atatürk gitti Kâbe maketi geldi

Kılıçdaroğlu’nun 9 Şubat tarihinde paylaştığı videoda, arkasında bulunan kitaplığının rafında Atatürk biblosu bulunuyordu. Kılıçdaroğlu’nun 20 Nisan’da paylaştığı videoda ise Atatürk biblosunun yerinde Kâbe maketinin olduğu görüldü. Kılıçdaoğlu martenickasını yeni videolarında da kullandı. Kılıçdaroğlu’nun kütüphanesinde yer alan “Dersim’in Yazılamayan Hazin Hikayesi” isimli kitap dikkat çekmişti. Kitapta Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik “katliamcı” iftirasına yer veriliyor.







