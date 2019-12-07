Soylu ve Akar’a suikasta gelmiş

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre S.B., terör örgütü PKK adına bombalama eylemleri yaptığını, örgüt tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast amaçlı keşif yapması için Ankara'ya gönderildiğini söyledi. Savcılık ifadesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı jandarma karakollarına yönelik bombalama eylemleri için bomba düzeneği hazırladığını itiraf eden şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda, İstanbul'da görüştüğünü söylediği 2 kişi de gözaltına alınıp Ankara’ya getirildi. Şüpheliler S.B.'yi tanımadıklarını, anlattıklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.

Asılsız ihbara 250 lira ceza

Antalya'da düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istatistiki bilgiler paylaştı. 112 acil çağrı merkezlerine 11 ayda 39 milyon ihbar geldiğini, bu ihbarların yüzde 68'inin gerçek dışı olduğunu belirten Soylu, “1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında yapılan ihbarların 26 milyon 270 bini asılsız çıktı. Ayıptır ya. 12 milyon 496 bini de gerçek ihbar. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir” dedi. Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına başlandığını belirten Bakan Soylu, “Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak, mesele ceza değil, hayat kurtarmaktır” diye konuştu.